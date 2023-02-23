Дніпро-1 – АЕК 0:0

Перший матч суперників завершився мінімальною перемогою кіпрського клубу (1:0). Тож у матчі-відповіді команду Кучера влаштовувала лише перемога, пише 24 канал.

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Завдання дніпрянам ускладнювала відсутність найкращого бомбардира команди Артема Довбика, який зазнав ушкодження ще в першому поєдинку. Його на вістрі атаки замінив Олексій Гуцуляк, а у центральну зону вийшов аргентинець Домінго Бланко.

Тотальна перевага підопічних Кучера

Матч розпочався з атак Дніпра-1. У дебюті зустрічі Піхальонок повинен був відкривати рахунок, але м'яч після його удару розминувся із правою стійкою. Проте остров'яни не збиралися відсиджуватися у захисті. На 21-й хвилині форвард гостей Рафа Лопес опинився на зручній позиції для удару. Однак іспанець змарнував гольовий момент.

Загалом перший тайм пройшов за переваги підопічних Кучера. Втім, на завершальній стадії відчувалася відсутність кваліфікованого бомбардира.

Коли нема кому забивати

Нічия абсолютно не влаштовувала українську команду, тож на другу половину зустрічі Кучер випустив моторного Танчика замість Рубчинського. На 52-й хвилині матчу Пеглоу завдав удару з далекої відстані, але Пірич продемонстрував чудеса воротарської майстерності, парирувавши м'яч у стійку.

Ще один перспективний момент дніпряни змарнували на 76-й хвилині. Гуцуляк виходив сам на сам з Піричем, але не зумів приборкати м'яч і опинився на газоні. За симуляцію новий форвард Дніпра-1 отримав від арбітра жовту картку.

Наприкінці поєдинку Дніпро-1 знизив оберти, а кіпріоти почали частіше з'являтися біля воріт Валефа. Втім, до кінця поєдинку нулі на табло не змінилися.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний рахунок 0:0. А це означає, що Дніпро-1 покинув Лігу конференцій, поступившись "незручному" АЕКу.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК