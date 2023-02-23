Дніпро-1 залишив Лігу конференцій після дуелі з АЕКом в 1/16 фіналу. У першій гру команда Кучера мінімально програла, тоді як у другому матчі розписала нульову нічию, пише 24 канал.

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Попри виліт із єврокубків дніпряни змогли принести користь Україні. Наша асоціація була під загрозою втрати одного клуба в Лізі чемпіонів на сезон 2024-2025, адже більше одного представника в цей турнір можуть направити лише топ-15 країн.

Становище на ранок четверга 23 лютого:

МІСЦЕ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцарія 29,175 1/4 14 Чехія 29,050 0 15 Норвегія 29,000 1/4 16 Україна 28,900 2/5 17 Данія 27,875 1/5

Правила нарахування. За нічию команда отримує 1 бал, за перемогу – 2 бали. Всі бали асоціації сумуються та діляться на кількість клубів, які стартували від країни в євросезоні. Так, за минулий тиждень після перемоги Шахтаря та поразки Дніпра-1 Україна отримала у таблицю коефіцієнтів 0,400 очок (2 бали поділити на 5 команд). У свою чергу норвежці отримали 0,250 очок за нічию Буде-Глімта з Лехом (1 бали поділити на 4 команди).

Для гарантії потрапляння у топ-15 за підсумками сезону Дніпру-1 та Шахтарю у других матчах єврокубків треба було зіграти хоча б раз внічию та очікувати провалу від представника Данії Мідтьюлланда.

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Це і сталося. Дніпряни попри виліт взяли бал із АЕКом і принесли Україні 0,200 у таблицю коефіцієнтів. Це дозволило нашій асоціації піднятись на 14 сходинку. При цьому Мідтьюлланд розгромно програв Спортінгу (0:4) та залишив Данію без представниів

Становище після матчу Дніпра-1:

МІСЦЕ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцарія 29,175 1/4 14 Україна 29,100 1/5 15 Чехія 29,050 0 16 Норвегія 29,000 1/4 17 Данія 27,875 0

Обійти Україну може лише Норвегія з Буде/Глімтом, але із першої "п'ятнадцятки" це не викине нашу асоціацію. Таким чином, у сезоні 2024-2025 Україна буде представлена як чемпіоном, так і віцечемпіоном.

Якщо наша країна залишиться 15-ою, то переможець УПЛ піде "шляхом чемпіонів" та стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду. Якщо ж 13-ою або 14-ою, то на раунд пізніше. Друге ж місце піде більш складним "шляхом представників" ліг та стартуватиме з другого раунду кваліфікації.

Варто знати. З сезону 2024-2025 у групових турнірах ЛЧ, ЛЄ та ЛК буде по 36 команд. Вони не будуть розбиватись на групи, а змагатись всі разом за "швейцарською системою". Кожна команда проведе по вісім матчів з різними суперниками, після чого згідно з турнірною таблицею 1-8 місця виходитимуть в 1/8 фіналу відповідного турніру, а 9-24 місця – в 1/16 фіналу.