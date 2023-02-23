23 лютого відбудуться другі поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи. В одному з них представник України Шахтар гратиме на виїзді проти французького Ренна, пише 24 канал.

До теми Момент істини для Шахтаря: чи зможуть "гірники" подолати французький бар'єр у Лізі Європи

"Червоно-чорні" вже перетинались із українським клубом цього сезону. Команда Бруно Женезіо потрапила напряму у групу Ліги Європи, де двічі обіграла київське Динамо (2:1 та 1:0). У підсумку французи посіли друге місце позаду Фенербахче.

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Шахтар же починав свій шлях у Лізі чемпіонів. Донеччанам випала група із Реалом, Лейпцигом та Селтіком. Підопічні Йовічевіча дуже вдало стартували, розгромивши на виїзді німців з рахунком 4:1.

Втім, як виявилось, це була єдина перемога "гірників" в групі. Із Селтіком українці двічі зіграли внічию, а у матчах з Реалом взяли всього одне очко. У вирішальній грі проти Лейпцига донеччани поступився без шансів (0:4) та з третьої сходинки опустився у Лігу Європи.

Перша гра між Ренном та Шахтарем відбулась тиждень тому та завершилась перемогою українського клубу з рахунком 2:1. За "гірників" забивали Криськів та Бондаренко (з пенальті), тоді як французи відповіли голом Токо Екамбі.

Відеоогляд матчу Шахтар – Ренн:

Ситуація на внутрішній арені

Становище Шахтаря та Ренна у домашніх чемпіонатах залишає бажати кращого. Підопічні Йовічевіча йдуть другими в УПЛ післе першого кола, відстаючи від лідера Дніпра-1 на п'ять балів. Втім у "гірників" зіграно на матч менше.

Що ж стосується французів, то "червоно-чорні" випали з топ-трійки і йдуть на п'ятій сходинці. Три поразки в останніх п'яти іграх збільшили вдіставання Ренна від зони Ліги чемпіонів до семи балів.

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Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Ренн – Шахтар. Вона буде доступна в цій новині. Початок – о 22:00 за київським часом.

Ренн – Шахтар онлайн