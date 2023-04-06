Минулий рік збірна України завершила на 26-му місці рейтингу ФІФА. Поразка підопічних Руслана Ротаня (0:2) від команди Англії стала єдиним матчем в нинішньому році. Тож в оновленому списку українці не могли претендувати на підвищення свого статусу.

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У порівняння з попереднім рейтингом ФІФА "синьо-жовті" втратили чотири позиції, опустившись на 30-ту сходинку. Українців випередили збірні Австралії, Вельсу, Сербії та Тунісу, які брали участь у ЧС-2022 в Катарі.

Також відбулися зміни на верхівці рейтингу. Чемпіони світу аргентинці очолили список найкращих, витіснивши з трону Бразилію. "Пентакампеонів" в рейтингу випередили також фіналісти Мундіалю французи.

Рейтинг національних збірних ФІФА

1. Аргентина – 1840.93 бала (+1 позиція)

2. Франція – 1838.45 (+1)

3. Бразилія – 1834.21 (-2)

4. Бельгія – 1792.53

5. Англія – 1792.43

6. Нідерланди – 1731.23

7. Хорватія – 1730.02

8. Італія – 1713.66

9. Португалія – 1707.22

10. Іспанія – 1682.85

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30. Україна

Суперники збірної України по відбору займають наступні місця в рейтингу: Англія – 5 місце, Італія – 8, Північна Македонія – 65, Мальта – 172.

До слова! Свій наступний матч збірна України зіграє 16 червня проти Північної Македонії. В турнірній таблиці групи С відбору до ЧЄ-2024 "синьо-жовті" займають 4-ту сходинку. Балканці йдуть третіми після перемоги над Мальтою (2:1).