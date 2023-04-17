У перший місяць літа збірна України зіграє товариський поєдинок з однією з найсильніших збірних світу. Матч проти Німеччини стане генеральною репетицією перед відповідальними зустрічами відбору Євро-2024.

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"Бундестім" перевірить на міць збірну України

За інформацією журналіста ТаТоТаке Михайла Співаковського, найближчим часом УАФ офіційно повідомить про спаринг з Німеччиною. Поєдинок повинен відбутися в Бремені.

За нашою інформацією цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня в Бремені. Начебто через кілька тижнів буде офіційне підтвердження,

– сказав Співаковський в етері ТаТоТаке.

Нагадаємо, що 16 та 19 червня збірна України зіграє з Північною Македонією та Мальтою у кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Наразі невідомо, хто саме буде керувати діями команди. Поки що на чолі "синьо-жовтих" залишається Руслан Ротань, який також поєднує роботу в "молодіжці" та Олександрії. Контракт Сергія Реброва з Аль-Айном завершується наприкінці червня, а тому він може не встигнути прийняти справи у Ротаня. Сватання хорвата Славена Біліча у збірну України залишилося на рівні розмов.

Зазначимо, що в першому матчі відбору Євро-2024 Україна поступилася на "Вемблі" Англії з рахунком 0:2. В турнірній таблиці групи С "синьо-жовті" займають передостанню четверту сходинку.