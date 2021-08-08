Серед 206 країн: Україна – у топ-20 країн за кількістю медалей на Олімпіаді у Токіо

Українські спортсмени завершили свої виступи на Олімпіаді-2020. За підсумками усіх змагань Україна з 19 медалями увійшла у топ-20 найсильніших країн світу.

Відмінний результат

Здавалось, що лише декілька днів тому розпочались довгоочікувані Олімпійські ігри. Як вже 8 серпня відбудеться урочиста церемонія їх закриття. Участь у змаганнях брали спортсмени із 206 країн світу.

Варто дізнатись Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Україна завоювала місце у топ-20 найкращих збірних світу за загальною кількістю здобутих нагород. Якщо брати до уваги розподіл місць за "золотом", то наша країна посідає 44-ту позицію.

Наші 153 олімпійці завоювали 19 нагород – 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових. Відзначимо, що 23 українські спортсмени зупинились за крок до медалей, посівши 4 – 6 місця у своїх фіналах.

За загальною кількістю медалей Україна повторила своє досягнення Лондона-2012. Однак тоді у скарбничці нашої країни було 5 золотих нагород, а не лише одна. У підсумку – 14-е місце в загальному заліку на Олімпіаді-2012.

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