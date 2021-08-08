Відмінний результат
Здавалось, що лише декілька днів тому розпочались довгоочікувані Олімпійські ігри. Як вже 8 серпня відбудеться урочиста церемонія їх закриття. Участь у змаганнях брали спортсмени із 206 країн світу.
Варто дізнатись Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Україна завоювала місце у топ-20 найкращих збірних світу за загальною кількістю здобутих нагород. Якщо брати до уваги розподіл місць за "золотом", то наша країна посідає 44-ту позицію.
За загальною кількістю медалей Україна повторила своє досягнення Лондона-2012. Однак тоді у скарбничці нашої країни було 5 золотих нагород, а не лише одна. У підсумку – 14-е місце в загальному заліку на Олімпіаді-2012.
Побили результат у Ріо
- Також українці перевершили результат, який показали у 2016 році у Ріо-де-Жанейро – 11 медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород). Відзначимо, що на ті Олімпійські ігри їздили значно більше спортсменів – 206 атлетів.
- Єдине "золото" у Токіо Україні приніс борець греко-римського стилю Жан Беленюк. А красиву крапку для української збірної на японській землі поставила велогонщиця Олена Старікова – "срібло" у спринті на велотреку.