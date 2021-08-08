Отличный результат
Казалось, что всего несколько дней назад начались долгожданные Олимпийские игры. А уже 8 августа состоится торжественная церемония их закрытия. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 206 стран мира.
Стоит узнать Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио
Украина завоевала место в топ-20 лучших сборных мира по общему количеству полученных наград. Если принимать во внимание распределение мест по "золоту", то наша страна занимает 44-ю позицию.
По общему количеству медалей Украина повторила свое достижение Лондона-2012. Однако тогда в копилке нашей страны было 5 золотых наград, а не только одна. В итоге – 14-е место в общем зачете на Олимпиаде-2012.
Побили результат в Рио
- Также украинцы превзошли результат, который показали в 2016 году в Рио-де-Жанейро – 11 медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград). Отметим, что на те Олимпийские игры ездили значительно больше спортсменов – 206 атлетов.
- Единственное "золото" в Токио Украине принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
- А красивую точку для украинской сборной на японской земле поставила велогонщица Елена Старикова – "серебро" в спринте на велотреке.