Як збірна України грала проти Словаччини: історія матчів проти суперника по Євро-2024

Збірна України має немалу історії ігор проти словацької команди. У товариських зустрічах перевага була на боці нашої команди, тоді як в офіційних краще грала Словаччина.

Збірна України готується до свого другого матчу на Євро-2024, який відбудеться 21 червня. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Словаччини, пише 24 Канал.

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Як Україна грала проти словаків

"Синьо-жовті" відіграли вісім матчів проти словаків за свою історію. Статистика на користь нашої команди – три перемоги при трьох нічиїх та двох поразках.

Правда, різниця м'ячів – на користь словацької команди (9:10). Пропонуємо згадати всі матчі між збірними України та Словаччини за всю історію:

Товариський матч, 2002 рік . Словаччина – Україна 1:1 (Кархан, 64 (пен) – Мелащенко, 84)

. Словаччина – Україна (Кархан, 64 (пен) – Мелащенко, 84) Товариський матч, 2004 рік . Україна – Словаччина 1:1 (Венглинський, 13 – Варга, 65)

. Україна – Словаччина (Венглинський, 13 – Варга, 65) Товариський матч, 2009 рік . Словаччина – Україна 2:3 (Віттек, 42, Гамшик, 69 – Валяєв, 9, Селезньов, 48, Мілевський, 83 (пен))

. Словаччина – Україна (Віттек, 42, Гамшик, 69 – Валяєв, 9, Селезньов, 48, Мілевський, 83 (пен)) Відбір на Євро-2016 . Україна – Словаччина 0:1 (Мак, 17)

. Україна – Словаччина (Мак, 17) Відбір на Євро-2016 . Словаччина – Україна 0:0

. Словаччина – Україна Товариський матч, 2017 рік . Україна – Словаччина 2:1 (Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетіна, 10)

. Україна – Словаччина (Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетіна, 10) Ліга націй 2018-2019, дивізіон В . Україна – Словаччина 1:0 (Ярмоленко, 80 (пен))

. Україна – Словаччина (Ярмоленко, 80 (пен)) Ліга націй 2018-2019, дивізіон В. Словаччина – Україна 4:1 (Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47)

Офіційні ігри за Словаччиною

Половина наших матчів були товариськими. У офіційних же словаки грали краще за нашу команду. Так, у кваліфікації на Євро-2016 наші сусіди залишили Україну на третьому місці, а самі з другого пройшли на турнір.

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Єдиний гол в обох зустрічах тоді забив Мак у Києві. Остання наша зустріч зі Словаччиною відбулась восени 2018-го, коли ми разом з чехами опинились в одній групі Ліги націй у другому дивізіоні.

Тоді Україна впевнено виграла групу та підвищення у класі. Вдома команді Шевченко допоміг реалізований пенальті Ярмоленком, а гра на виїзді вже не мала турнірного значення. Втім Україна розгромно програла опоненту.

Нагадаємо, що 21 червня нашій команді необхідно будь-що вигравати у Словаччини, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф Євро-2024. Підопічні Реброва провально стартували на турнірі, програвши румунам з рахунком 0:3.