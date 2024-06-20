Сборная Украины готовится к своему второму матчу на Евро-2024, который состоится 21 июня. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Словакии, пишет 24 Канал.

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Как Украина играла против словаков

"Сине-желтые" отыграли восемь матчей против словаков за свою историю. Статистика в пользу нашей команды – три победы при трех ничьих и двух поражениях.

Правда, разница мячей – в пользу словацкой команды (9:10). Предлагаем вспомнить все матчи между сборными Украины и Словакии за всю историю:

Товарищеский матч, 2002 год . Словакия – Украина 1:1 (Кархан, 64 (пен) – Мелащенко, 84)

. Словакия – Украина (Кархан, 64 (пен) – Мелащенко, 84) Товарищеский матч, 2004 год . Украина – Словакия 1:1 (Венглинский, 13 – Варга, 65)

. Украина – Словакия (Венглинский, 13 – Варга, 65) Товарищеский матч, 2009 год . Словакия – Украина 2:3 (Виттек, 42, Гамшик, 69 – Валяев, 9, Селезнев, 48, Милевский, 83 (пен))

. Словакия – Украина (Виттек, 42, Гамшик, 69 – Валяев, 9, Селезнев, 48, Милевский, 83 (пен)) Отбор на Евро-2016 . Украина – Словакия 0:1 (Мак, 17)

. Украина – Словакия (Мак, 17) Отбор на Евро-2016 . Словакия – Украина 0:0

. Словакия – Украина Товарищеский матч, 2017 год . Украина – Словакия 2:1 (Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетина, 10)

. Украина – Словакия (Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54 – Штетина, 10) Лига наций 2018-2019, дивизион В . Украина – Словакия 1:0 (Ярмоленко, 80 (пен))

. Украина – Словакия (Ярмоленко, 80 (пен)) Лига наций 2018-2019, дивизион В. Словакия – Украина 4:1 (Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47)

Официальные игры за Словакией

Половина наших матчей были товарищескими. В официальных же словаки играли лучше нашей команды. Так, в квалификации на Евро-2016 наши соседи оставили Украину на третьем месте, а сами со второго прошли на турнир.

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Единственный гол в обеих встречах тогда забил Мак в Киеве. Последняя наша встреча со Словакией состоялась осенью 2018-го, когда мы вместе с чехами оказались в одной группе Лиги наций во втором дивизионе.

Тогда Украина уверенно выиграла группу и повышение в классе. Дома команде Шевченко помог реализованный пенальти Ярмоленко, а игра на выезде уже не имела турнирного значения. Впрочем Украина разгромно проиграла оппоненту.

Напомним, что 21 июня нашей команде необходимо во что бы то ни стало выигрывать у Словакии, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Подопечные Реброва провально стартовали на турнире, проиграв румынам со счетом 0:3.