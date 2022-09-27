Хто проти Шотландії: стартовий склад збірної України на вирішальний матч в Лізі націй

Олександр Петраков провів кілька замін у порівнянні із грою в Глазго тижневої давнини. Нагадаємо, що збірну України влаштує тільки перемога.

Вже зовсім скоро збірна України проведе вирішальний поєдинок Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Шотландії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Шотландія: відеотрансляція вирішального матчу Ліги націй

Тим часом Олександр Петраков та Стів Кларк визначились зі стартовими складами на гру. У порівнянні з очною битвою тиждень тому наш наставник зробив чимало замін.

Місце Трубіна, який поїхав до молодіжки, зайняв Лунін. Також після травм та пошкоджень повернулись Забарний і Миколенко, які зайняли місця в центрі та зліва в обороні. Крім того, місце в старті знайшлось для Тимчика та Ігнатенка.

Тільки перемога із Шотландією

: Лунін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Ігнатенко, Маліновський – Мудрик, Довбик, Ярмоленко.: Гордон – Хікі, Хендрі, Портеус, Тейлор – Маклінн, Макгрегор – Джек, Макгінн, Фрейзер – Адамс.

Поєдинок у Кракові почнеться о 21:45 за київським часом. Наша команда йде на другому місці в групі, відстаючи на два бали від "тартанової армії".

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Тому сьогодні Україну влаштує лише перемога. Вона дозволить не лише піднятись в Лігу А, а і потрапити у другий кошик при жеребкуванні відбору на Євро-2024.