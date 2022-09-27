Це буде третій матч для збірної України у вересні у Лізі націй. Спочатку команда програла Шотландії у Глазго, після цього обіграла Вірменію у Єревані. І тепер зіграє другий матч проти Шотландії – цього разу в Кракові, а не в Україні через війну.

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Збірній України в цьому матчі потрібна лише перемога. Будь-який інший результат нашу команду не влаштовує. Адже лише перемога дозволить стати переможцем групи Ліги націй. Відтак вийти в дивізіон A.

Матч Україна – Шотландія розпочнеться о 21:45.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Шотландія

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