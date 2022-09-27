Вже зовсім скоро збірна України проведе вирішальний поєдинок Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Шотландії, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Україна – Шотландія: відеотрансляція вирішального матчу Ліги націй
Тим часом Олександр Петраков та Стів Кларк визначились зі стартовими складами на гру. У порівнянні з очною битвою тиждень тому наш наставник зробив чимало замін.
Місце Трубіна, який поїхав до молодіжки, зайняв Лунін. Також після травм та пошкоджень повернулись Забарний і Миколенко, які зайняли місця в центрі та зліва в обороні. Крім того, місце в старті знайшлось для Тимчика та Ігнатенка.
Тільки перемога із Шотландією
Поєдинок у Кракові почнеться о 21:45 за київським часом. Наша команда йде на другому місці в групі, відстаючи на два бали від "тартанової армії".
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Тому сьогодні Україну влаштує лише перемога. Вона дозволить не лише піднятись в Лігу А, а і потрапити у другий кошик при жеребкуванні відбору на Євро-2024.