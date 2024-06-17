Майбутнє протистояння між Румунією та Україною стане сьомим в історії їх очних зустрічей. Востаннє ці національні команди грали між собою ще у сезоні-2015/2016, коли зустрілись у товариському матчі, інформує 24 Канал.

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Україна – Румунія 0:1 (2000/2001)

Вперше ці збірні зіграли між собою ще 23 роки тому. На жаль, перший млинець для України був нанівець. Румунія здобула мінімальну перемогу на виїзді 0:1. Єдиний та переможний гол у товариському поєдинку у ворота нинішнього головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського забив Лівіу Чоботаріу.



Валерій Лобановський / Фото Getty Images

Цікаво, що румуни вирвали перемогу вже у компенсований до матчу час – аж на 9-й доданій хвилині. Тоді "синьо-жовтими" керував легендарний наставник Валерій Лобановський.

Румунія – Україна 4:1 (2001/2002)

Вже наступного сезону Румунія та Україна знову організували собі товариський лобовий матч. І знову українська збірна була переможена. Однак цього разу поразка "синьо-жовтих" була ще болючішою – 4:1.

Команда Леоніда Буряка провалила перший тайм. Аж чотири голи влетіло у володіння Віталія Реви за стартові 36 хвилин. У складі "синьо-жовтих" єдиний гол престижу на старті другої 45-хвилинки забив Сергій Шищенко.



Сергій Ребров / Фото Getty Images

Участь у тому поєдинку брав нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Україна – Румунія 0:2 (2003/2004)

Через два роки ці європейські збірні знову зіграли між собою у товариському поєдинку. І втретє Україна не змогла здобути дебютну перемогу над румунами.

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Дубль Адріана Муту у першому таймі поховав надії України на позитивний результат. Як не старались підопічні Буряка бодай зіграти внічию, але хоча би скоротити відставання не вдалось – 0:2 на користь Румунії.

Україна – Румунія 3:2 (2009/2010)

У сезоні-2009/2010 Україні нарешті вдалось перервати безвиграшну серію у матчах проти цього суперника. Вже на 15-й хвилині Олександр Алієв вивів синьо-жовту дружину уперед 1:0. Усі інші результативні удари були у другому таймі.

Однак ударна 9-хвилинка від румунів у другому таймі перевернула гру із ніг на голову. Вже Румунія не лише зрівняла цифри на табло, а й повела у рахунку 1:2.



Євген Коноплянка / Фото Getty Images

За 15 хвилин до кінця основного часу матчу Євген Коноплянка зрівняв цифри на табло стадіону "Україна" 2:2. Ще через три хвилини румуни самі допомогли нашій збірній перемогти. Габрієль Тамаш відзначився автоголом, який приніс Україні дебютну перемогу над цим суперником 3:2. Тоді нашою збірною керував Мирон Маркевич, який наразі очолює львівські Карпати, які вивів в УПЛ.

Відеоогляд матчу

Україна – Румунія 2:2 (пен. 6:4) (2010/2011)

У п'ятому очному протистоянні перемогу знову здобули українці. Вже у першому таймі завдяки голам Ярослава Ракіцького та Артема Мілевського Україна повела у грі 2:0. Однак ще до кінця перших 45 хвилин румуни зрівняли цифри на табло 2:2.

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Дубль у ворота Андрія Пятова оформив Дан Алекса.

У додаткових таймах команди також не визначили сильнішу. Тому футболісти спробували свою удачу у серії 11-метрових, де точнішими були українські гравці 4:2. Лише пенальті Олега Гусєва був відбитий.

Відеоогляд матчу Україна – Румунія

Румунія – Україна 3:4 (2015/2016)

Наступна гра між цими збірними відбулась через 5 років. Україна першою пропустила у матчі, але вже наприкінці першого тайму розпочала камбек. Підопічні Михайла Фоменка чотири рази засмутили голкіпера суперника. Погром розпочав Роман Зозуля. Після чого голи Олександра Зінченка, Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка довели рахунок до переконливого 1:4 на користь "синьо-жовтих".

Однак наприкінці поєдинку Україна розгубила перевагу. Румуни двічі відправляли м'яч у сітку воріт Пятова, але цього не вистачило, аби дотягнутись до мирової. Україна здобула перемогу 3:4.

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Від того моменту Україна та Румунія більше не грали.

Відеоогляд матчу Румунія – Україна

17 червня ці збірні вперше зіграють між собою у рамках чемпіонату Європи з футболу. До цього Румунія та Україна грали лише товариські поєдинки. Початок майбутнього протистояння о 16:00 (за київським часом) на мюнхенській "Альянц Арені".