Протистояння Румунії та України дасть старт четвертому ігровому дню чемпіонату Європи-2024 у Німеччині. Футболісти обох збірних вийдуть на футбольне поле мюнхенського стадіону "Альянц Арена" о 16:00 (за Києвом), повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна на чемпіонаті Європи-2024

Історія зустрічей

Це буде перший матч обох збірних на цьогорічному Євро. Обоє потрапили у групу "Е", де також зіграють Словаччина та Бельгія.

Раніше Румунія та Україна грали між собою 6 разів. У жодному із лобових поєдинків не була зафіксована нічия. Натомість в обох збірних по 3 перемоги.

Востаннє ці національні команди зустрічались на одному полі у товариському поєдинку сезону-2015/2016. Та гра закінчилась перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:4. Одразу двоє футболістів, які забивали у тому матчі, із тодішнього складу України зіграють у колективі Сергія Реброва на Євро-2024. Мова йде про Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка.



Андрій Ярмоленко / Фото УАФ, Павла Кубанова

Без захисника Евертона

На жаль, через ушкодження Сергій Ребров не зможе розраховувати у першому матчі на Євро-2024 Віталія Миколенка. Захисник англійського Евертона отримав травму у заключному товариському поєдинку України проти Молдови.

Головний тренер "синьо-жовтих" підтвердив, що Миколенко точно не зіграє проти Румунії. Однак у команді вірять, що Віталій повернеться в обойму якнайшвидше.



Віталій Миколенко / Фото УАФ, Андрія Ющака

Усі інші 25 футболістів готуються до майбутньої гри.

Підготовка до Євро-2024

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 обидві збірні провели ряд товариських матчів. Щоправда, результати Румунії були не дуже перспективні. У зустрічах із Болгарією та Ліхтенштейном були розписані нульові мирові.

Україна ж провела три контрольні матчі. У першому із них "синьо-жовті" грали проти господарки Євро-2024 Німеччини. Підопічним Сергія Реброва вдалось уникнути поразки, зігравши у нульову нічию.

Відеоогляд матчу Україна – Німеччина

У другій товариській зустрічі Україна несподівано поступилась Польщі 3:1. Українці провалили перший тайм. Під його завісу Артем Довбик, здавалось, повернув команду у гру. Але на більше "синьо-жовтих" не вистачило.

Відеоогляд Польща – Україна

У заключному матчі підготовки Україна зустрічалась із Молдовою. Вже у перші 45 хвилин українці оформили собі комфортну перевагу 0:2. Роман Яремчук та Віктор Циганков стали головними дієвими особами першого тайму. У другому Артем Довбик та Георгій Судаков збільшили перевагу "синьо-жовтих" до 0:4.

Відеоогляд матчу Молдова – Україна

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Хто покаже матч Румунія – Україна

Перший матч України на Євро-2024 можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, який покаже усі поєдинки турніру. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також зустріч Румунія – Україна буде транслюватися по місцевих телеканалах Суспільного. Цей мовник покаже усі матчі "синьо-жовтих" та загалом 22 поєдинки чемпіонату Європи з футболу.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.