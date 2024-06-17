У понеділок, 17 червня, на Євро-2024 починає свої виступи збірна України. Команда Сергія Реброва у першому турі групи Е протистоятиме збірній Румунії., пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Стартовий бій Реброва

Збірна України змогла потрапити на Євро лише через стикові матчі, де здолала боснійців та ісландців (обидва матчі з рахунком 2:1). Втім кваліфікаційна група видалась для нашої команди важкою.

Англія була явним фаворитом, а Італія обійшла Україну лише за особистими зустрічами. Сергій Ребров зміг взяти на Євро всіх найсильніших українських футболістів. Проте перед стартом турніру травму отримав Віталій Миколенко.

Захисник Евертона може пропустити стартові зустрічі на Євро. Тим не менше, це не заважає Україні бути фаворитом у боротьбі за друге місце групи Е. А ось румуни є аутсайдерами квартету.

Команда Йорданеску впевнено виграли неважку кваліфікаційну групу зі швейцарцями та ізраїльтянами. При цьому наші сусіди не програли жодного матчу. Проте на самому Євро шанси команди на вихід у плей-оф примарні.

Румунія у кадровому плані є ледь не найслабшою збірною чемпіонату. Єдиною топ-зіркою команди є захисник Тоттенхема Раду Дрегушин. Інші ж представляють набагато більш скромні клуби та чемпіонати. На щастя для Йорданеску, збірна підійшла до гри з Україною без втрат.

Орієнтовні склади:

РУМУНІЯ: Молдован – Раціу, Дрегушин, Рус, Банку – Р. Марін, Міхайла – Хаджи, Станчу, Коман – Пушкаш.

УКРАЇНА: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко, Судаков, Шапаренко – Циганков, Довбик, Мудрик.

Читайте також Франція, Польща, Австрія, Нідерланди: що треба знати про команди групи D на Євро-2024

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Румунія – Україна користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Румунія – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.