Предстоящее противостояние между Румынией и Украиной станет седьмым в истории их очных встреч. Последний раз эти национальные команды играли между собой еще в сезоне-2015/2016, когда встретились в товарищеском матче, информирует 24 Канал.

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Украина – Румыния 0:1 (2000/2001)

Впервые эти сборные сыграли между собой еще 23 года назад. К сожалению, первый блин для Украины был на нет. Румыния одержала минимальную победу на выезде 0:1. Единственный и победный гол в товарищеском поединке в ворота нынешнего главного тренера киевского Динамо Александра Шовковского забил Ливиу Чоботариу.



Валерий Лобановский / Фото Getty Images

Интересно, что румыны вырвали победу уже в компенсированное к матчу время – аж на 9-й добавленной минуте. Тогда "сине-желтыми" руководил легендарный наставник Валерий Лобановский.

Румыния – Украина 4:1 (2001/2002)

Уже в следующем сезоне Румыния и Украина снова организовали себе товарищеский лобовой матч. И снова украинская сборная была побеждена. Однако на этот раз поражение "сине-желтых" было еще более болезненным – 4:1.

Команда Леонида Буряка провалила первый тайм. Целых четыре гола влетело во владения Виталия Ревы за стартовые 36 минут. В составе "сине-желтых" единственный гол престижа на старте второй 45-минутки забил Сергей Шищенко.



Сергей Ребров / Фото Getty Images

Участие в том поединке принимал нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Украина – Румыния 0:2 (2003/2004)

Через два года эти европейские сборные снова сыграли между собой в товарищеском поединке. И в третий раз Украина не смогла одержать дебютную победу над румынами.

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Дубль Адриана Муту в первом тайме похоронил надежды Украины на положительный результат. Как ни старались подопечные Буряка хотя бы сыграть вничью, но хотя бы сократить отставание не удалось – 0:2 в пользу Румынии.

Украина – Румыния 3:2 (2009/2010)

В сезоне-2009/2010 Украине наконец удалось прервать безвыигрышную серию в матчах против этого соперника. Уже на 15-й минуте Александр Алиев вывел сине-желтую дружину вперед 1:0. Все остальные результативные удары были во втором тайме.

Однако ударная 9-минутка от румын во втором тайме перевернула игру с ног на голову. Уже Румыния не только сравняла цифры на табло, но и повела в счете 1:2.



Евгений Коноплянка / Фото Getty Images

За 15 минут до конца основного времени матча Евгений Коноплянка сравнял цифры на табло стадиона "Украина" 2:2. Еще через три минуты румыны сами помогли нашей сборной победить. Габриэль Тамаш отметился автоголом, который принес Украине дебютную победу над этим соперником 3:2. Тогда нашей сборной руководил Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские Карпаты, которые вывел в УПЛ.

Видеообзор матча

Украина – Румыния 2:2 (пен. 6:4) (2010/2011)

В пятом очном противостоянии победу снова одержали украинцы. Уже в первом тайме благодаря голам Ярослава Ракицкого и Артема Милевского Украина повела в игре 2:0. Однако еще до конца первых 45 минут румыны сравняли цифры на табло 2:2.

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Дубль в ворота Андрея Пятова оформил Дан Алекса.

В дополнительных таймах команды также не определили сильнейшую. Поэтому футболисты попытали свою удачу в серии 11-метровых, где более точными были украинские игроки 4:2. Только пенальти Олега Гусева был отбит.

Видеообзор матча Украина – Румыния

Румыния – Украина 3:4 (2015/2016)

Следующая игра между этими сборными состоялась через 5 лет. Украина первой пропустила в матче, но уже в конце первого тайма начала камбэк. Подопечные Михаила Фоменко четыре раза огорчили голкипера соперника. Погром начал Роман Зозуля. После чего голы Александра Зинченко, Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко довели счет до убедительного 1:4 в пользу "сине-желтых".

Однако в концовке поединка Украина растеряла преимущество. Румыны дважды отправляли мяч в сетку ворот Пятова, но этого не хватило, чтобы дотянуться до мировой. Украина одержала победу 3:4.

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С того момента Украина и Румыния больше не играли.

Видеообзор матча Румыния – Украина

17 июня эти сборные впервые сыграют между собой в рамках чемпионата Европы по футболу. До этого Румыния и Украина играли только товарищеские поединки. Начало предстоящего противостояния в 16:00 (по киевскому времени) на мюнхенской "Альянц Арене".