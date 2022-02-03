Україна зіграє проти Росії на Євро-2022 з футзалу: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу
Збірна України з футзалу вдруге в історії може зіграти у фіналі чемпіонату Європи з футзалу. Для цього "синьо-жовтим" потрібно вибити у півфіналі Росію. Команди зустрінуться у Нідерландах, тому українці здебільшого зможуть підтримати земляків перед екранами своїх гаджетів.
Поєдинок Україна – Росія на чемпіонаті Європи відбудеться 4-го лютого, повідомляє 24 канал. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.
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Хто покаже матч Україна – Росія
В Україні у прямому ефірі гру півфіналу Євро-2022 покаже суспільний мовник UA:Перший. Дивитися онлайн поєдинок Україна – Росія можна онлайн на сайті UA:Перший.
Окрім того, трансляція гри українців з росіянами буде доступна на діджитал-платформі "Суспільне спорт". Трансляція розпочнеться о 17:55.До уваги. У паралельному півфіналі зіграють Португалія та Іспанія. Гра відбудеться 4-го лютого і розпочнеться о 21:00
Шлях України до півфіналу
- "Синьо-жовті" невдало розпочали чемпіонат Європи, зазнавши сенсаційної поразки в матчі проти Нідерландів.
- Після цього команда Олександра Косенка реабілітувалася, розбивши Сербію (1:6).
- Попри поразку в останньому турі групового етапу проти Португалії "синьо-жовті" вийшли в плей-офф.
- У чвертьфіналі Україна несподівано розгромила півфіналіста чемпіонату світу – Казахстан. Українці вперше за 17 років вийшли до півфіналу Євро.