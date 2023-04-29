Збірна України програла вирішальний бій на ЧС з хокею і не змогла піднятись у класі: відеоогляд

Команда Вадима Шахрайчука мала перемагати японців, щоб виграти групу та вийти в лігу ІА. Втім азійська команда виявилась на голову вищою.

Японія – Україна 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Збірна України з хокею завершила виступи на чемпіонаті світу в дивізіоні IB, пише 24 канал. Наша команда опинилась в одному секстеті з Японією, Китаєм, Нідерландами, Сербією та Естонією.

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До вирішальної битви з японцями команда Шахрайчука підійшла на другій сходинці. Українці програли в першому турі в овертаймі Китаю, після чого не залишили шансів сербам, естонцям та голандцям. Втім Японія виграла всі свої попередні ігри.

Це дозволило азійській збірній випередити Україну на два бали. Тому для виходу в дивізіон IA наша команда мала перемагати суперника в основний час. На жаль, перший період дав суттєву перевагу японцям.

На 8 хвилині Сузукі відкрив рахунок дальнім ударом після вкидання. А перед самою перервою Хірано його подвоїв, скориставшись більшістю. Те саме Юсіро зробив в середині другого періоду, також у більшості. І всього за 20 секунд українці пропустили четвертий.

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По суті, після цього гра була закрита. "Синьо-жовті" правда забили тричі у третьому періоді зусиллями Ворони, Фадєєва та Коренчука, але між ними пропустили ще і п'ятий від Оцу.

Відео матчу Японія – Україна:

Таким чином, Україна зазнає поразки і залишається у лізі ІВ, тоді як Японія виходить у дивізіон ІА. У свою чергу Сербія вилітає у лігу ІІА.

Турнірне положення