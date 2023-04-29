Япония – Украина 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
Сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира в дивизионе IB, пишет 24 канал. Наша команда оказалась в одном секстете с Японией, Китаем, Нидерландами, Сербией и Эстонией.
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К решающему сражению с японцами команда Шахрайчука подошла на второй строчке. Украинцы проиграли в первом туре в овертайме Китая, после чего не оставили шансы сербам, эстонцам и голландцам. Впрочем, Япония выиграла все свои предыдущие игры.
Это позволило азиатской сборной опередить Украину на два балла. Поэтому для выхода в дивизион IA наша команда должна была побеждать соперника в основное время. К сожалению, первый период дал существенное преимущество японцам.
На 8 минуте Сузуки открыл счет дальним ударом после вбрасывания. А перед самым перерывом Хирано его удвоил, воспользовавшись большинством. То же самое Юсиро сделал в середине второго периода, также в большинстве. И всего через 20 секунд украинцы пропустили четвертый.
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В сущности, после этого игра была закрыта. "Сине-желтые" правда забили трижды в третьем периоде усилиями Вороны, Фадеева и Коренчука, но между ними пропустили еще и пятый от Оцу.
Видео матча Япония – Украина:
Таким образом, Украина терпит поражение и остается в лиге ІА, тогда как Япония выходит в дивизион ИА. В свою очередь, Сербия вылетает в лигу ІІА.
Турнирное положение
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|ВО
|ПО
|П
|РАЗНИЦА
|ОЧКИ
|1
|Япония
|5
|0
|0
|0
|29:10
|15
|2
|Украина
|3
|0
|1
|1
|35:16
|10
|3
|Китай
|2
|1
|0
|2
|19:18
|8
|4
|Эстония
|1
|1
|0
|3
|13:18
|5
|5
|Нидерланды
|1
|0
|1
|3
|14:31
|4
|6
|Сербия
|0
|1
|1
|3
|7:24
|3