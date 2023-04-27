Прапори Росії та Білорусі буде заборонено проносити на чемпіонат світу-2023. Український стяг буде рівноцінний латвійському.
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Рішення, прийняте з тверезою головою
На хокейному Мундіалі, який пройде у Литві та Фінляндії, заборонили все, що пов'язане з Росією та Білоруссю. Жодних прапорів цих країн не буде на чемпіонаті світу, а от з українським стягом жодних проблем не буде. "Синьо-жовтий" знамено на світовому турнірі буде розцінюватися як литовський прапор, який буде носити статус домашнього на чемпіонаті світу.
Виходячи з нашої позиції, буде дозволено приносити та вивішувати український прапор на матчах чемпіонату світу,
– заявив голова оргкомітету чемпіонату світу-2023 Едгар Бунціс.
Росія на ЧС-2023
- Нагадаємо, що хокейний Мундіаль повинен був пройти повинен був пройти саме у Росії, проте через війну, яку країна-агресор розгорнула на території України, право на проведення ЧС перейшло Латвії та Фінляндії.
- До того ж, збірні Росії та Білорусі відсторонили від участі в міжнародних турнірах до 2024 року.
- Також варто відзначити, що через чемпіонат світу у Ризі збірній Казахстану довелося змінити головного тренера. До квітня команду очолював білорус Андрій Скабелка, але йому не вдалося отримати візу для в'їзду до Латвії. Також було звільнено його помічників, які є громадянами Росії.