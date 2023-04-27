Прапори Росії та Білорусі буде заборонено проносити на чемпіонат світу-2023. Український стяг буде рівноцінний латвійському.

Варте уваги Крок до підвищення в класі: Україна обіграла Естонію на чемпіонаті світу з хокею

Рішення, прийняте з тверезою головою

На хокейному Мундіалі, який пройде у Литві та Фінляндії, заборонили все, що пов'язане з Росією та Білоруссю. Жодних прапорів цих країн не буде на чемпіонаті світу, а от з українським стягом жодних проблем не буде. "Синьо-жовтий" знамено на світовому турнірі буде розцінюватися як литовський прапор, який буде носити статус домашнього на чемпіонаті світу.

Виходячи з нашої позиції, буде дозволено приносити та вивішувати український прапор на матчах чемпіонату світу,

– заявив голова оргкомітету чемпіонату світу-2023 Едгар Бунціс.

Росія на ЧС-2023