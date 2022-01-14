Україна програла Сербії у стартовому матчі Євро-2022 з гандболу
14 січня 2022 , 07:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 13 січня, в Угорщині та Словаччині стартував чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд. Збірна України у першому поєдинку континентальної першості програла гандболістам Сербії – 23:31.
Сербія – Україна 31:23 (17:11)
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На перерву серби пішли за рахунку 17:11. Не вдалося змінити перебіг поєдинку підопічним Міхаеля Біглера й після перерви. Суперник лише збільшував свою перевагу (за ефективності кидків понад 80%), що призвело до підсумкового розгрому нашої збірної – 31:23.
Найрезультативнішим у нашій збірній став Дмитро Горига (6 м'ячів), а у сербів найвлучнішим виявився Лазар Кукіч (7 м'ячів).
Що чекає на Україну далі
- У суботу, 15 січня, Україна зіграє проти Франції. Початок матчу – о 19:00 за київським часом.
- Євро-2022 проходить у п'яти містах Угорщини та Словаччини. В основний раунд вийдуть по дві найсильніші команди із шести квартетів.
- Фінал континентальної першості пройде у Будапешті 30 січня.