Сербія – Україна 31:23 (17:11)

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На перерву серби пішли за рахунку 17:11. Не вдалося змінити перебіг поєдинку підопічним Міхаеля Біглера й після перерви. Суперник лише збільшував свою перевагу (за ефективності кидків понад 80%), що призвело до підсумкового розгрому нашої збірної – 31:23.

Найрезультативнішим у нашій збірній став Дмитро Горига (6 м'ячів), а у сербів найвлучнішим виявився Лазар Кукіч (7 м'ячів).

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