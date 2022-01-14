Сербія – Україна 31:23 (17:11)
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На перерву серби пішли за рахунку 17:11. Не вдалося змінити перебіг поєдинку підопічним Міхаеля Біглера й після перерви. Суперник лише збільшував свою перевагу (за ефективності кидків понад 80%), що призвело до підсумкового розгрому нашої збірної – 31:23.
Найрезультативнішим у нашій збірній став Дмитро Горига (6 м'ячів), а у сербів найвлучнішим виявився Лазар Кукіч (7 м'ячів).
Що чекає на Україну далі
- У суботу, 15 січня, Україна зіграє проти Франції. Початок матчу – о 19:00 за київським часом.
- Євро-2022 проходить у п'яти містах Угорщини та Словаччини. В основний раунд вийдуть по дві найсильніші команди із шести квартетів.
- Фінал континентальної першості пройде у Будапешті 30 січня.