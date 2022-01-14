Сербия – Украина 31:23 (17:11)
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На перерыв сербы ушли при счете 17:11. Не удалось изменить ход поединка подопечным Михаэля Биглера и после перерыва. Соперник лишь увеличивал свое преимущество (при эффективности бросков более 80%), что привело к итоговому разгрому нашей сборной – 31:23.
Самым результативным в нашей сборной стал Дмитрий Горига (6 мячей), а у сербов самым метким оказался Лазарь Кукич (7 мячей).
Что ждет Украину дальше
- В субботу, 15 января, Украина сыграет против Франции. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
- Евро-2022 проходит в пяти городах Венгрии и Словакии. В основной раунд выйдут по две сильнейшие команды из шести квартетов.
- Финал континентального первенства пройдет в Будапеште 30 января.