Сербия – Украина 31:23 (17:11)

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На перерыв сербы ушли при счете 17:11. Не удалось изменить ход поединка подопечным Михаэля Биглера и после перерыва. Соперник лишь увеличивал свое преимущество (при эффективности бросков более 80%), что привело к итоговому разгрому нашей сборной – 31:23.

Самым результативным в нашей сборной стал Дмитрий Горига (6 мячей), а у сербов самым метким оказался Лазарь Кукич (7 мячей).

Что ждет Украину дальше

  • В субботу, 15 января, Украина сыграет против Франции. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
  • Евро-2022 проходит в пяти городах Венгрии и Словакии. В основной раунд выйдут по две сильнейшие команды из шести квартетов.
  • Финал континентального первенства пройдет в Будапеште 30 января.