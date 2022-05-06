Повернення, якого усі так чекали
31-річна шаблістка після Олімпійських ігор-2020, які закінчились для неї повним провалом, ще не брала участь на змаганнях. Перерва Ольги Харлан тривала дев'ять місяців.
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Першим після Олімпіади турніром для Харлан стане етап Кубка світу у Тунісі. Змагання триватимуть з 6 по 8 травня.
Відзначимо, що фанати могли вже не побачити Ольгу з шаблею у руках. Фехтувальниця серйозно задумувалась про закінчення успішної кар'єри, але все-таки продовжить тішити своїх прихильників новими перемогами. Усі сутички за участь Харлан завжди відзначаються характером та емоційністю.
Раніше Харлан натякнула на тому, що спробує поїхати у Париж на Олімпійські ігри, які відбудуться у 2024 році.
Разом із Ольгою у Тунісі честь України у жіночій шаблі захищатимуть Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Олександра Бондар та Валерія Проченко.
- Відзначимо, що Ольга, у якої основна аудиторія з-за кордону, продовжує показувати справжні реалії жахіття, яке в Україні зробила країна-агресора.
- Вона активно засуджує слова політичних діячів ворожої країни.
- Миколаїв – рідне місто фехтувальниці став одним із епіцентрів війни в Україні.
- Харлан разом із сестрою та її сином вдалось виїхати до бойфренда в Італію. Саме там Ольга готується, щоб приносити Україні нові перемоги на спортивному фронті.
Коротко про головні здобутки Ольги Харлан
- Ольга Харлан – найтитулованіша фехтувальниця не лише України, а й цілого світу. У доробку шаблісти чотири нагороди з Олімпійських ігор.
- У 2008 році фехтувальниця здобула звання олімпійської чемпіонки у командній першості.
- Вже через чотири роки Харлан здобула першу індивідуальну олімпійську медаль – "бронза".
- Вже на наступній Олімпіаді-2016 Ріо-де-Жанейро стало фартовим містом для українки. Ольга завоювала аж дві нагороди – "срібло" у команді та "бронзу" в особистому.
- У Токіо-2020 припинила боротьбу вже у першій сутичці. Кривдницею Харлан стала китаянка Хенгуй Ян – 12:15. Такий результат шокував усю фехтувальну спільноту. Інші здобутки Харлан навіть складно перелічити, не вистачить навіть тижня, щоб розповісти про успішну кар'єру фехтувальниці, яка неодноразово підіймала український прапор на міжнародних змаганнях.