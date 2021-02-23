Україна покарає футболістів, які виступали за команду окупантів

23 лютого 2021 , 08:20
Читать новость на русском

Джерело:

УАФ

В Українській асоціації футболу відреагували на участь 17 українських футболістів в так званому турнірі "Ліга братніх народів-2020" який відбувся 8-12 грудня в Абхазії.

Відповідно до інформації СБУ, ці спортсмени виступали у складі команди з терористичної "ЛНР" "Схід-вугілля".

До слова: Футболіст Динамо Цітаішвілі виступатиме за збірну Грузії, – ЗМІ

Повідомляється, що дане звернення перебуває на розгляді Комітету з етики та чесної гри УАФ, в зв’язку з чим буде проведена перевірка щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами в питанні завдання шкоди іміджу українського футболу.

Список футболістів:

  • Асьмаєв Сергій Вадимович
  • Бєлавін Марко Євгенович
  • Жарий Сергій Сергійович
  • Ткачєв Андрій Сергійович
  • Рябчинский Владислав Сергійович
  • Варванін Олександр Олександрович
  • Майборода Олександр Олександрович
  • Коновалов Роман Віталійович
  • Яковленко Олексій Віталійович
  • Єрьомін Олексій Володимирович
  • Циндрик Сергій Олексійович
  • Рудницький Іван Віталійович
  • Бєбєнін В’ячеслав Миколайович
  • Дрига Сергій Сергійович
  • Наумов Євген Сергійович
  • Захаров Михайло Олександрович
  • Зубахін Іван Олегович

З метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує до 2 березня надати письмові пояснення щодо їх участі в згаданому матчі.