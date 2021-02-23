Україна покарає футболістів, які виступали за команду окупантів

Джерело:УАФ
В Українській асоціації футболу відреагували на участь 17 українських футболістів в так званому турнірі "Ліга братніх народів-2020" який відбувся 8-12 грудня в Абхазії.
Відповідно до інформації СБУ, ці спортсмени виступали у складі команди з терористичної "ЛНР" "Схід-вугілля".
До слова: Футболіст Динамо Цітаішвілі виступатиме за збірну Грузії, – ЗМІ
Повідомляється, що дане звернення перебуває на розгляді Комітету з етики та чесної гри УАФ, в зв’язку з чим буде проведена перевірка щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами в питанні завдання шкоди іміджу українського футболу.
Список футболістів:
З метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує до 2 березня надати письмові пояснення щодо їх участі в згаданому матчі.