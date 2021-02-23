Україна покарає футболістів, які виступали за команду окупантів
В Українській асоціації футболу відреагували на участь 17 українських футболістів в так званому турнірі "Ліга братніх народів-2020" який відбувся 8-12 грудня в Абхазії.
Джерело:УАФ
Відповідно до інформації СБУ, ці спортсмени виступали у складі команди з терористичної "ЛНР" "Схід-вугілля".
До слова: Футболіст Динамо Цітаішвілі виступатиме за збірну Грузії, – ЗМІ
Повідомляється, що дане звернення перебуває на розгляді Комітету з етики та чесної гри УАФ, в зв’язку з чим буде проведена перевірка щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами в питанні завдання шкоди іміджу українського футболу.
Список футболістів:
- Асьмаєв Сергій Вадимович
- Бєлавін Марко Євгенович
- Жарий Сергій Сергійович
- Ткачєв Андрій Сергійович
- Рябчинский Владислав Сергійович
- Варванін Олександр Олександрович
- Майборода Олександр Олександрович
- Коновалов Роман Віталійович
- Яковленко Олексій Віталійович
- Єрьомін Олексій Володимирович
- Циндрик Сергій Олексійович
- Рудницький Іван Віталійович
- Бєбєнін В’ячеслав Миколайович
- Дрига Сергій Сергійович
- Наумов Євген Сергійович
- Захаров Михайло Олександрович
- Зубахін Іван Олегович
З метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує до 2 березня надати письмові пояснення щодо їх участі в згаданому матчі.
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