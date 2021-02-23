В Українській асоціації футболу відреагували на участь 17 українських футболістів в так званому турнірі "Ліга братніх народів-2020" який відбувся 8-12 грудня в Абхазії.

Відповідно до інформації СБУ, ці спортсмени виступали у складі команди з терористичної "ЛНР" "Схід-вугілля".

До слова: Футболіст Динамо Цітаішвілі виступатиме за збірну Грузії, – ЗМІ

Повідомляється, що дане звернення перебуває на розгляді Комітету з етики та чесної гри УАФ, в зв’язку з чим буде проведена перевірка щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ футболістами в питанні завдання шкоди іміджу українського футболу.

Список футболістів:

Асьмаєв Сергій Вадимович

Бєлавін Марко Євгенович

Жарий Сергій Сергійович

Ткачєв Андрій Сергійович

Рябчинский Владислав Сергійович

Варванін Олександр Олександрович

Майборода Олександр Олександрович

Коновалов Роман Віталійович

Яковленко Олексій Віталійович

Єрьомін Олексій Володимирович

Циндрик Сергій Олексійович

Рудницький Іван Віталійович

Бєбєнін В’ячеслав Миколайович

Дрига Сергій Сергійович

Наумов Євген Сергійович

Захаров Михайло Олександрович

Зубахін Іван Олегович

З метою забезпечення стандартів мінімальної процедури у справі, УАФ пропонує до 2 березня надати письмові пояснення щодо їх участі в згаданому матчі.