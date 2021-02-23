В Украинской ассоциации футбола отреагировали на участие 17 украинских футболистов в так называемом турнире "Лига братских народов-2020" который состоялся 8-12 декабря в Абхазии.

Согласно информации СБУ, эти спортсмены выступали в составе команды из террористической "ЛНР" "Восток-уголь".

К слову: Футболист Динамо Цитаишвили будет выступать за сборную Грузии, – СМИ

Сообщается, что данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в вопросе нанесения вреда имиджу украинского футбола.

Список футболистов:

Асьмаев Сергей Вадимович

Белавин Марко Евгеньевич

Жарий Сергей Сергеевич

Ткачев Андрей Сергеевич

Рябчинский Владислав Сергеевич

Варванин Александр Александрович

Майборода Александр Александрович

Коновалов Роман Витальевич

Яковленко Алексей Витальевич

Еремин Алексей Владимирович

Циндрик Сергей Алексеевич

Рудницкий Иван Витальевич

Бебенин Вячеслав Николаевич

Дрига Сергей Сергеевич

Наумов Евгений Сергеевич

Захаров Михаил Александрович

Зубахин Иван Олегович

С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры в деле, УАФ предлагает до 2 марта предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче.