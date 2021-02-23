Украина накажет футболистов, выступавших за команду оккупантов
В Украинской ассоциации футбола отреагировали на участие 17 украинских футболистов в так называемом турнире "Лига братских народов-2020" который состоялся 8-12 декабря в Абхазии.
Источник:УАФ
Согласно информации СБУ, эти спортсмены выступали в составе команды из террористической "ЛНР" "Восток-уголь".
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Сообщается, что данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в вопросе нанесения вреда имиджу украинского футбола.
Список футболистов:
- Асьмаев Сергей Вадимович
- Белавин Марко Евгеньевич
- Жарий Сергей Сергеевич
- Ткачев Андрей Сергеевич
- Рябчинский Владислав Сергеевич
- Варванин Александр Александрович
- Майборода Александр Александрович
- Коновалов Роман Витальевич
- Яковленко Алексей Витальевич
- Еремин Алексей Владимирович
- Циндрик Сергей Алексеевич
- Рудницкий Иван Витальевич
- Бебенин Вячеслав Николаевич
- Дрига Сергей Сергеевич
- Наумов Евгений Сергеевич
- Захаров Михаил Александрович
- Зубахин Иван Олегович
С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры в деле, УАФ предлагает до 2 марта предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче.
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