Про це 24 каналу розповів головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він також зазначив, що під своїм прапором росіяни не виступають, мовиться про нейтральний стяг та команду ROC.

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Але у міжнародній федерації доволі потужне російське лоббі, це можна пояснити тим, що керівником Європейського союзу дзюдо багато років був росіянин – Сергій Соловейчик,

– каже головний тренер українських дзюдоїстів.

За його словами, впродовж багатьох років у таких великих спортивних подій, спонсорами були російські бізнеси – газпром, втб-банк тощо.

"І сам президент Маріус Візер не приховує свої багаторічні приязні стосунки із путіним", – каже Дуброва.

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Ще у перші дні повномасштабного наступу Росії на територію України Міжнародний олімпійський комітет висунув рекомендації щодо відсторонення росіян та білорусів від змагань.

Очільник МОК Томас Бах прокоментував рекомендації щодо росіян та білорусів, які були запроваджені декілька місяців тому. Він заявив, що позиція організації щодо санкцій залишається незмінною.