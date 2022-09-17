Об этом 24 каналу рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва. Он также отметил, что под своим флагом россияне не выступают, говорится о нейтральном флаге и команде ROC.

Читайте также Украинских дзюдоистов могут дисквалифицировать из-за бойкота в отношении россиян

Но в международной федерации достаточно мощное российское лобби, это объяснимо тем, что руководителем Европейского союза дзюдо много лет был россиянин – Сергей Соловейчик,

– говорит главный тренер украинских дзюдоистов.

По его словам, на протяжении многих лет в таких крупных спортивных событиях спонсорами были российские бизнесы – газпром, втб-банк и т.д.

"И сам президент Мариус Визер не скрывает свои многолетние дружественные отношения с путиным", – говорит Дуброва.

Украина не впервые бойкотирует спортивные соревнования – все из-за россиян

Еще в первые дни полномасштабного наступления россии на территорию Украины Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований.

Глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации в отношении россиян и белорусов, которые были введены несколько месяцев назад. Он заявил, что позиция организации в отношении санкций остается неизменной.