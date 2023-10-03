У табір української збірної прилетіли неприємні новини із матчу лідерів Ла Ліги-2023/2024 Жирона – Реал (0:3). Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч у старті та пішли на відпочинок у другому таймі.

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Вдруге переведений із резерву

Циганков відіграв лише один тайм та сам попросив заміну. Згодом стало відомо про серйозність травми Віктора. На жаль, вердикт був невтішним. У правого вінгера "червоно-білих" травма двоголового м'яза стегна правої ноги, Через яку Циганков пробуде без футболу протягом найближчого місяця.

Через отримане пошкодження Віктор пропустить обидва жовтневі матчі збірної України у відборі на Євро-2024.

Сергію Реброву довелось робити кадрові зміни у таборі головної команди країни. Місце Циганкова в основному списку збірної займе лідер Дніпра-1 Олександр Піхальонок, який переживає дежавю. Про що йде мова? На минулому зборі "синьо-жовтих" саме Піхальонок посів місце Миколи Шапаренка, який отримав пошкодження.

Однак у матчах проти Англії (1:1) та Італії (2:1) так і не взяв участі.

Тепер у Піхальонка є новий шанс проявити себе у збірній.

Відзначимо. 14 жовтня підопічні Реброва проведуть номінально "домашній" поєдинок проти Північної Македонії, який відбудеться у столиці Чехії. Вже 17 жовтня "синьо-жовті" гостюватимуть на полі Мальти.

Нагадаємо, що за спиною Піхальонка вже 6 матчів у футболці національної команди, у яких поки що ще не відзначався результативними діями (сумарно зіграно 180 хвилин). Дебютував півзахисник за збірну України 8 червня 2022 року у грі Ліги націй проти Ірландії (0:1).