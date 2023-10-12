За два дні до поєдинку "синьо-жовті" ще конкретніше готуються до схеми гри північних македонців. Команда Сергія Реброва більше уваги приділяє напрацюванню структури гри, тактичним вправам та роботі над передачами.

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Вірять у відновлення

Майже усі футболісти національної команди готуються до найближчого поєдинку, окрім центрбека Динамо Дениса Попова. Оборонець досі тренується за індивідуальною програмою. І це за два дні до першого жовтневого матчу відбору на Євро-2024.

Динаміка відновлення Попова позитивна. Тому тренерський штаб збірної України сподівається, що Денис допоможе команді бодай в одному із двох поєдинків.

Ребров вже і так підходить до матчів у жовтні із серйозними втратами. Через різного характеру травми із обойми "синьо-жовтих" вилетіли два лідери – праві вінгери Жирони Віктор Циганков та Динамо Андрій Ярмоленко, який є капітаном національної команди.

Також через проблеми зі спиною із заявки збірної зник голкіпер Реала Андрій Лунін.

Це тріо у збірній замінили Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Назарій Русин (Сандерленд) та Дмитро Різник (Шахтар).

Зверніть увагу! Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня о 16:00 у чеській Празі. А гра українців на виїзді проти Мальти 17 жовтня.

Натомість у збірній Північної Македонії немає таких серйозних втрат. Про це раніше заявляв головний тренер команди Благоя Мілевскі, який чекає на переможний реванш від своїх підопічних. Нагадаємо, що перша зустріч між цими збірними закінчилась вольовою перемогою українців 2:3.

Перед майбутнім матчем в активі обидвох збірних по 7 балів.