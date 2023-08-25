Україна ризикує втратити 1 команду в єврокубках: зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Відбулися чергові матчі єврокубкової кваліфікації. За їх результатами, Україна втратила позиції в рейтингу та ризикує мати меншу квоту на участь в європейських змаганнях.

На тижні було зіграно перші матчі плей-офф у кваліфікації до основної сітки трьох єврокубків. Україну на цій стадії представляли: Зоря, Дніпро-1 та Динамо.

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Україна втратила 2 позиції у рейтингу УЄФА

За підсумками єврокубкового тижня наші клубі набрали 0,5 очка в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Їх Україні приніс Дніпро-1, який у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій удев'ятьох зміг зіграти внічию зі словацьким Спартаком – 1:1.

Динамо та Зоря, на жаль, не змогли здобути позитивний результат, програвши Бешикташу (2:3) та Славії (0:2) у перших матчах відбору Ліги конференцій та Ліги Європи відповідно.

Таким чином 0,5 набрані очка від Дніпра-1 розділили на 5 команд, що стартували в єврокубках від України, та дали в таблицю коефіцієнтів нашій країні 0,1 бала.

Такий результат опустив Україну з 15-го місця в таблиці коефіцієнтів на 17-те, нас обійшли Ізраїль та Данія, а слідом йде Чехія.



Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 25 серпня / скриншот із сайту УЄФА

Україна у єврокубках 2023/24: що відомо

Українські клуби вже втратили одного представника в єврокубках. У другому раунді кваліфікації Ворскла поступилася грузинській Ділі за підсумками двох матчів з рахунком 3:4. У груповій стадії єврокубків Україна вже матиме гарантовано два клуби: Шахтар братиме участь у Лізі чемпіонів, а Зоря зіграє або в Лізі Європи, якщо зможе відігратися з 0:2 після поразки від Славії, або в Лізі конференцій. Дніпро-1 та Динамо вирішать свою долю в єврокубках 31 серпня. Для участі в ЛК, їм потрібно проходити Спартак та Бешикташ відповідно.

. Попередня 15-та сходинка зберігала для УПЛ представництво з 5 команд в єврокубках на сезон-2025/2026, але вже з 16-го місця квота зменшується до 4.