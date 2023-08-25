Динамо продемонструвало характер та двічі відігравалося протягом матчу в Бухаресті. Проте підсумковий результат все ж таки був на користь турків – 2:3.

До теми Фортуна на боці Бешикташа: Динамо прикро поступилось у Лізі конференцій через гол ексгравця ЦСКА

Післяматчева пресконференція Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після матчу прокоментував поразку своєї команди. Румунський спеціаліст залишився дуже незадоволений діями суддівської бригади, яка поставила пенальті в ворота Динамо та не зарахувала гол Олександра Караваєва.

Хтось скаже, що я чіпляюся за суддівство. Але з такими помилками ми є чемпіонами за скасованими голами. І з Бенфікою в позаминулому сезоні так само скасували… Провели ту лінію, відмотали хвилину гри для того, щоб розглянути якийсь там офсайд, якого насправді не було. У епізоді з пенальті, коли м’яч після удару з близької відстані змінив напрямок польоту та гравець Бешикташа головою влучив у притиснуту руку Попова, судді також приймали рішення на користь нашого суперника,

– заявив Луческу.

Грою своєї команди тренер залишився задоволений, проте систематичні помилки, які повторюють кияни в захисті не дозволили, на думку Луческу, досягнути позитивного результату:

"Загалом гра була хорошою з нашого боку, якщо виключити ті помилки, які, на жаль, повторюються. Ось це найбільше засмучує мене. Про це я розповідаю, але вони все одно є… Хороша гра була як у нашому виконанні, так і в суперника, але ми домінували, мали хороші моменти для взяття воріт. Але в таких епізодах, як зі скасованим голом, тобі ніби підрізають крила, і дуже важко повернутися у гру. Ми це зробили, хлопці молодці, але результатом я незадоволений, як і нашими помилками".

Румунський спеціаліст зазначив, що поразка в 1 м'яч залишає його команду у грі й розповів, що саме треба зробити підопічним, щоб здобути потрібний результат у матчі на виїзді.

У нас ще зберігаються шанси. Сьогодні ми добре зіграли проти сильного суперника, який у технічному та фізичному плані, можливо, був кращий за нас, але ми за рахунок організації гри, самовіддачі, єдності зіграли добре проти них. Будемо старатися так само зіграти й у Стамбулі, у нас є позитивні моменти, але потрібно виключити ці помилки, яких ми припускаємося у грі в обороні й які призводять до пропущених голів. Ми маємо зіграти у свою гру, протиставити супернику свою комбінаційну гру, вірити в те, що ми можемо досягнути потрібного результату,

– сказав Луческу.

Окремо в тренера запитали, чи задоволений він підтримкою, яку мала його команда в Бухаресті. Луческу подякував вболівальникам та перепросив за результат, пообіцявши їм, що спробує переграти турків на виїзді, щоб привезти єврокубкову осінь до Бухареста.

"Важко просити у вболівальників, коли грає інша команда, підтримувати її так само, як рідну. Звичайно, ми відчували підтримку, можливо, хотілося відчувати її трохи більше, але при цьому шкода, що ми не віддячили вболівальників хорошим результатом. Хороша гра була, але не результат… Є ще другий матч, сподіваюся, що ми зіграємо добре, виграємо, і повернемося до Бухареста, щоб грати поєдинки групової стадії Ліги конференцій", – підсумував головний тренер Динамо.

Довідка. Матч-відповідь між Бешикташем та Динамо відбудеться 31 серпня у Стамбулі. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом. Щоб краще підготуватися до гри, кияни перенесли гру з Вересом в УПЛ, як і Дніпро-1 проти Руха, що дуже не сподобалося лідеру УПЛ. Детальніше тут.