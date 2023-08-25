На неделе были сыграны первые матчи плей-офф в квалификации в основную сетку трех еврокубков. Украину на этой стадии представляли Заря, Днепр-1 и Динамо.

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Украина потеряла 2 позиции в рейтинге УЕФА

По итогам еврокубковой недели наши клубы набрали 0,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Их Украине принес Днепр-1, который в первом матче квалификации Лиги конференций вдевятером смог сыграть вничью со словацким Спартаком – 1:1.

Динамо и Заря, к сожалению, не смогли добыть положительный результат, проиграв Бешикташу (2:3) и Славии (0:2) в первых матчах отбора Лиги конференций и Лиги Европы соответственно.

Таким образом, 0,5 набранных очка от Днепра-1 разделили на 5 команд, стартовавших в еврокубках от Украины, и дали в таблицу коэффициентов нашей стране 0,1 балла.

Такой результат опустил Украину с 15-го места в таблице коэффициентов на 17-е, нас обошли Израиль и Дания, а следом идет Чехия.



Таблица коэффициентов УЕФА на 25 августа / скриншот с сайта УЕФА

Справка. Предыдущая 15-я строчка сохраняла для УПЛ представительство из 5 команд в еврокубках на сезон-2025/2026, но уже с 16-го места квота уменьшается до 4.

Украина в еврокубках 2023/24: что известно

Украинские клубы уже лишились одного представителя в еврокубках. Во втором раунде квалификации Ворскла уступила грузинской Диле по итогам двух матчей со счетом 3:4. В групповой стадии еврокубков у Украины уже будет гарантировано два клуба: Шахтер будет участвовать в Лиге чемпионов, а Заря сыграет или в Лиге Европы, если сможет отыграться с 0:2 после поражения от Славии, или в Лиге конференций. Днепр-1 и Динамо решат свою судьбу в еврокубках 31 августа. Для участия в ЛК им нужно проходить Спартак и Бешикташ соответственно.