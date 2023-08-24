Динамо – Бешикташ 2:3

Гол: Шапаренко, 60, Волошин, 66 – Абубакар, 40 (пен), Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+4.

Динамо провело свій третій поєдинок у Лізі конференцій цього сезону. Команда Луческу стартувала з третього кваліфікаційного раунду, де з проблемами пройшла Аріс у серії пенальті, пише 24 канал.

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Тепер "біло-синім" для потрапляння у групову стадії ЛК залишилось пройти одного суперника. Ним став бронзовий призер чемпіонату Туреччини Бешикташ.

"Орли" пройшли Тирану та Нефтчі у цьому розіграші і в дуелі з Динамо виглядав явним фаворитом. Додавала скепсису перспективам киян відсутність Ярмоленка через травму.

Старт гри за турками

З перших хвилин турки захопили ініціативу, однак не могли створити багато проблем Бущану. На жаль, гольовий момент супернику подарували кияни самі.

Після подачі з флангу Денис Попов розставив руки та зіграв недозволеною частиною тіла у м'яч. Суддя призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Венан Абубакар.

У другому таймі кияни активізувались і це викликало голепад. Спочатку забив Караваєв гарматою метрів з 13-ти, але цей м'яч був скасований через мінімальний офсайд на кілька секунд до цього.

Пекельний другий тайм

Втім за десять з гаком хвилин Динамо таки зрівняло. Цього разу яскравим пострілом здалеку відзначився Микола Шапаренко, який замкнув простріл від Віталія Буяльського.

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Трохи згодом Бешикташ знову вийшов вперед, реалізувавши кутовий. Коллі точно пробив головою. Але за дві хвилини кияни знову відновили паритет. Цього разу Буяльський навісив на Волошина, який впритул вразив ворота "орлів".

Після цього обидві команди мали шанси на перемогу. Турки не реалізували вихід сам-на-сам, натомість у Динамо було більше моментів, але менш гострих. Тим не менше, у потрібні моменти Гюнок рятував гостей, але у компенсований час фортуна посміхнулась туркам.

Удача на боці "орлів"

Рашіці на фінті хитнув захисника Динамо і відпасував на Зайнутдінова. І гравець, що нещодавно перебрався у Бешикташ з московського ЦСКА, забив переможний гол.

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Таким чином, Динамо поступається, але залишає шанси на вихід у групу. Доля переможця дуелі визначиться за тиждень (31 серпня) у Стамбулі. Між цими іграми "орли" гратимуть у чемпіонаті проти Адана Демірспора, тоді як Динамо відпочиватиме завдяки переносу матчу проти Вереса.