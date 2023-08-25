На тижні було зіграно перші матчі плей-офф у кваліфікації до основної сітки трьох єврокубків. Україну на цій стадії представляли: Зоря, Дніпро-1 та Динамо.
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Україна втратила 2 позиції у рейтингу УЄФА
За підсумками єврокубкового тижня наші клубі набрали 0,5 очка в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Їх Україні приніс Дніпро-1, який у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій удев'ятьох зміг зіграти внічию зі словацьким Спартаком – 1:1.
Динамо та Зоря, на жаль, не змогли здобути позитивний результат, програвши Бешикташу (2:3) та Славії (0:2) у перших матчах відбору Ліги конференцій та Ліги Європи відповідно.
Таким чином 0,5 набрані очка від Дніпра-1 розділили на 5 команд, що стартували в єврокубках від України, та дали в таблицю коефіцієнтів нашій країні 0,1 бала.
Такий результат опустив Україну з 15-го місця в таблиці коефіцієнтів на 17-те, нас обійшли Ізраїль та Данія, а слідом йде Чехія.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 25 серпня / скриншот із сайту УЄФА