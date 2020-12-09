Збірна України досі сподівається зіграти скасований матч 6-го туру Ліги націй-2020. Поєдинок був скасований з "вини" України, якій присудили технічну поразку.

До жеребкування відбору на чемпіонат світу-2022 існувала ймовірність, що дата для матчу Швейцарія – Україна таки знайдеться. Однак після публікування календаря відбору ЧС-2022 такої можливості більше немає, пише 24 канал.

До теми Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022

Згідно з календарем, у збірних України та Швейцарії паузи для товариських матчів випали в різний час.

Українці будуть пропускати 6-й і 9-й ігрові дні відбору ЧС-2022, які пройдуть 7-8 вересня і 11-13 листопада відповідно.

Швейцарці ж отримають відпочинок від кваліфікації 30-31 березня і 1-2 вересня – у 3-4 турах.

Збірній України зарахували технічну поразку: що відомо

Поєдинок Швейцарія – Україна був скасований 17 листопада через спалах коронавірусу в таборі української команди. "Синьо-жовтих" відправили на карантин.

Команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Хоча цього було достатньо, щоб зіграти матч, останнє рішення залишалося за місцевою владою.

До речі Технічна поразка України: в УАФ заявили про "оптимістичні" шанси в CAS

У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Українська асоціація футболу (УАФ) готує апеляцію.