Збірна України з футболу дізналася календар матчів у відборі на чемпіонат світу 2022 року, який пройде у Катарі. Україна розпочне відбір матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

Календар відбору на чемпіонат світу-2022 опубліковано на сайті УЄФА. Перший матч збірна України проведе 24 березня проти Франції. До теми Шевченко прокоментував результати жеребкування кваліфікації ЧС-2022 для збірної України Команда Андрія Шевченка завершуватиме відбір так званою спаркою з Боснією і Герцеговиною. Всього "синьо-жовті" зіграють 8 поєдинків. Календар матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 Тур 1. 24.03.2021 Франція – Україна 21:45

Тур 2. 28.03.2021 Україна – Фінляндія 21:45

Тур 3. 31.03.2021 Україна Казахстан 21:45

Тур 4. 1.09.2021 Казахстан – Україна 17:00

Тур 5. 04.09.2021 Україна – Франція 21:45

Тур 6. 09.10.2021 Фінляндія – Україна 19:00

Тур 7. 12.10.2021 Україна – Боснія і Герцеговина 21:45

Тур 8 16.11.2021 Боснія і Герцеговина – Україна 21:45 До уваги. Пряму путівку на ЧС-2022 отримає переможець кожної групи. Команди, що посядуть другі місця, зіграють у плей-офф раунді. Чемпіонат світу пройде у Катарі у грудні – листопаді 2022 року.

Суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу