Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022
Збірна України з футболу дізналася календар матчів у відборі на чемпіонат світу 2022 року, який пройде у Катарі. Україна розпочне відбір матчем проти чинних чемпіонів світу французів.
Календар відбору на чемпіонат світу-2022 опубліковано на сайті УЄФА. Перший матч збірна України проведе 24 березня проти Франції.
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Команда Андрія Шевченка завершуватиме відбір так званою спаркою з Боснією і Герцеговиною. Всього "синьо-жовті" зіграють 8 поєдинків.
Календар матчі збірної України у відборі на ЧС-2022
Тур 1. 24.03.2021 Франція – Україна 21:45
Тур 2. 28.03.2021 Україна – Фінляндія 21:45
Тур 3. 31.03.2021 Україна Казахстан 21:45
Тур 4. 1.09.2021 Казахстан – Україна 17:00
Тур 5. 04.09.2021 Україна – Франція 21:45
Тур 6. 09.10.2021 Фінляндія – Україна 19:00
Тур 7. 12.10.2021 Україна – Боснія і Герцеговина 21:45
Тур 8 16.11.2021 Боснія і Герцеговина – Україна 21:45
Суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу
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