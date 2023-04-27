Третя поспіль перемога: збірна України декласувала Нідерланди на ЧС-2023 з хокею – відео

Збірна України з хокею зробила черговий крок до підвищення в класі. Підопічні Вадима Шахрайчука розгромили збірну Нідерландів.

Україна — Нідерланди 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

У матчі четвертого туру чемпіонату світу-2023 в дивізіоні IB "синьо-жовті" зустрічалися з Нідерландами. Суперник українців в попередньому матчі завдав несподіваної поразки збірній Китаю, якій наша команда поступилася на початку розіграшу. Тож до звітної гри підопічні Шахрайчука віднеслися з повною відповідальністю, пише 24 Канал.

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Феєрверк голів на ЧС-2023

Вже в першому періоді чотири шайби побували у воротах нідерландців – дубль оформив Ілля Коренчук, а ще два влучні удари на свій рахунок записали Даніїл Трахт і Дмитро Німенко. Суперник відповів лише однією шайбою у ворота українців.

У другому періоді "синьо-жовті" збільшили рахунок до непристойного – 10:2. Проте на цьому гольова феєрія українців не завершилася.

У третій 20-хвилинці збірна України зусиллями Коренчука, Деніскіна та двічі Трахта довела рахунок у зустрічі до 14:2. До речі, це найбільша перемога збірної України з 2010 року. Тоді українці знищили збірну Сербії – 15:2.

Завдяки цій перемозі збірна України набрала 10 очок та очолила турнірну таблицю дивізіону IB. Проте доля єдиної путівки до дивізіону IA вирішиться у заключному матчі проти Японії. Поєдинок відбудеться в суботу, 29 квітня.

Україна на ЧС-2023. Підопічні Вадима Шахрайчука в першому матчі поступилися Китаю (4:5). У двох наступних поєдинках "синьо-жовті" перемогли Сербію (7:0) та Естонію (7:4).

Турнірна таблиця

1. Україна – 10 очок (4 матчі)

– 10 очок (4 матчі) 2. Японія – 9 (3)

3. Естонія – 5 (3)

4. Китай – 5 (4)

5. Нідерланди – 3 (4)

6. Сербія – 1 (4)

Відеоогляд матчу Україна – Нідерланди