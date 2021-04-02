Світоліна дотримала обіцянку: Україна назвала потужний склад на матч з Японією

Збірна України з тенісу у квітні проведе важливі поєдинки у Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Наша команда виступатиме у найсильнішому складі.

Українська збірна готова дати гідний бій японській збірній. Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську. Змагання повинні відбутись з обмеженою кількістю вболівальників. Тому у наших дівчат немає права на помилку на рідній землі та перед своїми фанатами.

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Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Катаріна Завацька

Надія Кіченок

Людмила Кіченок

Наша збірна буде у найсильнішому складі. Перша ракетка України Еліна Світоліна ще раніше пообіцяла допомогти своїй команді на цьому турнірі. До слова, 26-річна одеситка у Маямі дійшла до півфіналу, у якому поступилась першій ракетці світу Ешлі Барті у двох сетах.

Також участь візьме 18-річна Марта Костюк, яка активно готується до матчів та навіть вже знялась із старту у Чарльстоні (США). Поза заявкою залишилась Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Остання тимчасово відсторонена від змагань через підозру у допінгу. Сама тенісистка заперечує таку інформацію. Ястремська програла справу в CAS.

Матчі між Україною та Японією відбуватимуться протягом 16-17 квітня.