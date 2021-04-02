26-річна українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал турніру WTA 1000 в Маямі. У півфіналі змагань Світоліна у двох сетах програла першій ракетці світу, 24-річній австралійці Ешлі Барті.

Еліна Світоліна – Ешлі Барті 0:2 (3:6, 3:6)

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Тенісистки провели на корті 1 годину і 23 хвилини. За цей час Барті зуміла 7 раз подати навиліт, реалізувати 5 брейк-поінтів з 14-ти, і виграти 5 геймів на прийомі, допустивши при цьому всього 1 подвійну помилку. Світоліна відповіла двома ейсами, двома переможними геймами на прийомі і лише двома виграними геймами поспіль.

Цікаво. Раніше українка виграла п'ять з шести поєдинків проти австралійки, але зараз не змогла впоратися з агресивним тенісом суперниці.

На турнірі в Майамі Еліна заробила 93 тисячі доларів, при цьому українка вперше дісталася до півфіналу змагань у Флориді.

Свою п'яту позицію у рейтингу WTA Світоліна після цієї поразки не втратить. А Барті у фіналі турніру зіграє з Б'янкою Андреєску з Канади або Марією Саккарі з Греції.

Еліна Світоліна – Ешлі Барті відеоогляд