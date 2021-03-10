Еліна Світоліна зачохлила ракетку вже на старті турніру у Досі. Тепер у планах першої ракетки України виступи за національну команду.

Виступ за збірну України

Еліна Світоліна доволі несподівано програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій у першому матчі на турнірі у Досі. Сама українська тенісистка також вражена своєї поразки. Як заявляла 26-річна українка, вона перебуває у гарній формі та була готова продовжити боротьбу у Катарі.

Варте уваги Це розчарування для мене, – Світоліна про поразку росіянці Кузнєцовій

Після турніру Еліна підтвердила, що планує зіграти у складі збірної України проти Японії. Також тенісистка назвала свої майбутні плани.

Я збираюся зіграти в Маямі і потім, сподіваюся, що зіграю в Кубку Федерації, поки ми точно не знаємо, де буде матч, але планувалося, що в Японії. І далі я не знаю, де розпочну свій ґрунтовий сезон, але я точно зіграю в Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос,

– заявила Світоліна.

Матч Кубка Біллі Джин Кінг (раніше Кубок Федерації) Японія – Україна відбудеться 16-17 квітня. Швидше за все українки зіграють у японському Мікі.