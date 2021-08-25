Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів

З 32 команд, які зіграють в лізі чемпіонів, 26 отримали путівки напряму. Ще шість місць розігрується у кваліфікації.

Динамо, як чемпіон України, в цьому сезоні отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Однак вже в наступному році чемпіон України буде змушений пробиватися через сито кваліфікації. Все через падіння України в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

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Через кваліфікацію в цьому сезоні до групового етапу ліги чемпіонів пробивається і Шахтар. Команді залишилося пройти Монако в плей-офф кваліфікації, щоб потрапити до групи.

Клуби, які зіграють в Лізі чемпіонів

Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі

Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільяреал

Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус

Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія (Дортмунд), Вольфсбург

Франція: Лілль, ПСЖ

Португалія: Спортинг, Порту, Бенфіка

Росія: Зеніт

Бельгія: Брюгге

Україна: Динамо

Нідерланди: Аякс

Туреччина: Бешикташ

Швейцарія: Янг Бойз

Швеція: Мальме

Ще три учасники визначаться в сьогоднішніх матчах раунду плей-офф. Це переможці пар Шахтар – Монако, Брондбю – Зальцбург, Динамо (Загреб) – Шериф.

Ймовірні суперники Динамо

Під час жеребкування команди будуть розбиті на чотири кошики. В першому кошику будуть переможці шести топових чемпіонів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Португалія), а також переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону.

Команди в решті кошиків будуть розташовані згідно з власним рейтингом. Динамо в цьому рейтингу на 29-у місці.

Кошик Динамо буде залежати від Шахтаря

Якщо Шахтар зуміє пройти у груповий етап Ліги чемпіонів, то саме "гірники" будуть у третьому кошику. Динамо ж опуститься в четвертий кошик. Якщо ж далі пройде Монако, то Динамо буде у третьому кошику під час жеребкування

Кошик 1: Челсі, Баварія, Манчестер Сіті, Атлетіко, Вільяреал, Інтер, Спортинг, Лілль.

Кошик 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія (Дортмунд)

Кошик 3: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Бенфіка, Аталанта, Зеніт, Бешикташ, Динамо (?)

Кошик 4: Мілан, Вольфсбург, Брюгге, Янг Бойз, Мальме

З ким не зіграє Динамо

Традиційно УЄФА розводить українські та російські клуби. Тож якщо Динамо опиниться у четвертому кошику, то не потрапить до групи з російським Зенітом.

Коли відбудуться матчі

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Дати матчів

14/15 вересня

28/29 вересня

19/20 жовтня

2/3 листопада

23/24 листопада

7/8 грудня

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня о 19:00.