Повний провал: Україна гарантовано втратить одну команду в Лізі чемпіонів з сезону 2025-2026

Українська Прем'єр-Ліга з наступного сезону зможе відправляти в єврокубки лише чотири команди замість п'яти. Це стало наслідком провальних результатів у поточній кампанії.

У четвер, 22 лютого, донецький Шахтар завершив свої виступи в єврокубках. Команда Маріно Пушича поступилась на виїзді Марселю та вилетіла з Ліги Європи, пише 24 канал.

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Мінус одна команда від України

Таким чином, у України вже не залишилось представників в єврокубках цього сезону. У таблиці коефіцієнтів УЄФА наша асоціація гарантовано фінішує на 18 місці.

Вище піднятися вже не вийде через відсутність команд в єврокубках. З переслідувачів представник залишається лише у Хорватії (Динамо Загреб), але відстань доволі велика.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 13.875 100.803 6/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 13.187 86.614 6/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 15.571 84.855 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 14.500 81.767 5/7 5 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 13.250 63.831 3/6 6 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 9.800 61.100 2/5 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 9.833 55.149 3/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 12.400 46.800 2/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 11.000 37.600 1/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/5 11 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 12.750 35.300 3/4 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.800 32.775 1/5 13 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 4.600 32.400 1/5 14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/4 15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 7.500 31.125 1/4 16 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 8.000 30.375 2/4 17 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 8.600 28.725 2/5 18 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000 0/5 19 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 0/5 20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 0/4

На жаль, 18 місце за підсумками сезону гарантовано призведе до втрати одного клубу в сезоні 2025-2026. На цю кампанію Україна зможе заявити лише чотири клуби. Причому, в Лігу чемпіонів у кваліфікацію потрапить лише одна команда.

Коли стартуватимуть представники УПЛ

Переможець УПЛ почне свій шлях з другого раунду відбору ЛЧ, тобто для потрапляння в основну стадію турніру треба буде пройти аж трьох опонентів. Переможець Кубка стартуватиме в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.

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Своєю чергою, 2 – 3 місця чемпіонату відправляться у другий раунд відбору Ліги конференцій. Для того, щоб повернути собі представництво у п'ять команд, Україні необхідно повернутися у топ-15 рейтингу УЄФА. Щоправда, є кілька запасних ходів для покращення стартових позицій: