Марсель – Шахтар – 3:1

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 – Судаков, 12, пен

У четвер, 22 лютого, у Франції на стадіоні "Оранж Велодром" відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому місцевий Марсель приймав донецький Шахтар. Від результату зустрічі залежала путівка до 1/8 фіналу турніру.

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Шахтар вилетів з Ліги Європи

Першими забили "гірники". На 11-й хвилині Клосс збив Егіналду в штрафному майданчику і рефері без роздумів вказав на 11-метрову позначку. До "крапки" підійшов Георгій Судаков, який розвів м'яч та голкіпера в різні сторони.

Відео голу Судакова

Втім, ще до перерви Марсель відігрався. На екваторі першого тайму господарі поля перехопили м'яч після обрізки Коноплі, Аріт відпасував на вільного Обамеянга, а зірковий габонець реалізував вихід віч-на-віч, ставши найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи.

Відео голу Обамеянга

На жаль, у таймі другому Марсель забив ще двічі й оформив вихід до наступної стадії. Спочатку на 74-й хвилині Сарр після закидання влучно пробив у кут із району 11-тиметрової позначки, а згодом Кондогбія поставив фінальну крапку, зробивши рахунок 3:1 на користь "провансальців".

Відео голу Сарра

Відео голу Кондогбія

На цьому єврокубкова історія "гірників" у сезоні 2023/24 завершена. Шахтар був єдиним українським клубом, який дійшов до стадії плей-оф у цьому єврокубковому сезоні.