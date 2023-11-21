Підвів зір: Спаллетті прокоментував епізод з непризначеним пенальті за фол проти Мудрика

У понеділок, 20 листопада, збірні України та Італії з футболу визначали, хто з них посяде друге місце у групі та кваліфікується на Євро-2024. Матч закінчився внічию 0:0, яка влаштовувала чинних чемпіонів Європи.

Поєдинок проходив у шаленій боротьбі та закінчився скандалом через епізод, що стався у компенсований час. Браян Крістанте збив у штрафному майданчику Михайла Мудрика, проте ні арбітр у полі, ні суддя VAR не побачили там фолу.

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Коментар Спаллетті щодо фолу проти Мудрика

До тих, хто в цей момент утратив різкість зору додався й головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті. Італійський фахівець прокоментував найобговорюваніший момент останнього дня у всій футбольній Європі та заявив, що там не було навіть дотику.

Крістанте поставив ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкалася. Мудрик вже пройшов цей момент і намагався знайти контакт,

– заявив Спаллетті.

Зазначимо, що європейські ЗМІ майже одноголосно вважають, що фол був, проте це вже нічого не змінить для збірної України.

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