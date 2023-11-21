Для виходу на Євро-2024 підопічним Сергія Реброва треба було здобувати перемогу. Зустріч закінчилася з рахунком 0:0, що влаштувало італійців, які в результаті й відібралися на турнір.

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Коментар суддівського експерта щодо непризначеного пенальті

Найрезонансніший момент у цьому напруженому матчі відбувся вже у компенсований час, коли Михайло Мудрик прокинув собі м'яч у штрафному майданчику та був збитий захисником збірної Італії Браяном Крістанте.

Українець упав на газон, проте арбітри в полі та на VAR проігнорували цей епізод, що міг вирішити долю путівки на чемпіонат Європи.

Дивіться відео з падінням Мудрика в матчі проти Італії

Цей скандальний момент прокоментував суддівський експерт і колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар. Він зазначив, що протягом матчу арбітр добре справлявся з роботою, проте в найвідповідальніший момент суддівська бригада допустила помилку.

Іспанець обрав стиль, який для наших арбітрів непритаманний. І його команди сприймали. За окремими винятками. Десь були емоції, апеляції. Однак в цілому Хіль Мансано був послідовним.



Ось тільки момент з Мудриком… Михайло часто "домальовує", красиво падає. Було кілька падінь раніше, на які суддя не зреагував, хоча в нас би таке фіксували як фоли. А ось у моменті з Крістанте саме Мудрик проткнув м'яча, нога італійця виявилася бар'єром для українця й об цей бар'єр Мудрик перечепився. І завалився на газон. Арбітр в полі не зреагував, і так само не зреагував арбітр ВАР.



Я гадаю, якби Мансано пішов дивитися повтор – то нікуди не дівся б від рішення поставити пенальті,

– сказав Ступар.

Зазначимо, що в результаті Україна посіла третє місце у групі "С" та не відібралася напряму на Євро-2024, попри однакову кількість очок з італійцями. Проте "синьо-жовті" все ще мають змогу потрапити туди через раунд плей-офф. Для цього нашій збірній треба буде обіграти двох суперників. Яких саме наразі невідомо – жеребкування відбудеться 23 листопада

Довідка. Євро-2024 буде проводитися в Німеччині та триватиме з 14 червня до 14 липня. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії.