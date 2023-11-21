Збірна України провела заключний матч у групі кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва розписали нульову нічию проти збірної Італії, пише 24 канал.

До теми Безгольова гра на користь "лазурових": Україна не змогла вирвати в Італії путівку на Євро-2024

Цей результат не дозволив нашій команді вийти напряму на чемпіонат Європи. Втім зустріч запам'яталась скандалом в компенсований час. Арбітр Хесус Хіль Мансано проігнорував фол Крістанте на Мудрику, який мав би призвести до пенальті.

Відео непризначеного пенальті:

Іноземні спортивні видання також виділили епізод на 90+3 хвилині. Навіть італійські ЗМІ визнають, що арбітр мав привід ставити пенальті.

Останній момент з пенальті, його просив Мудрик після ймовірного дотику Крістанте. Втім VAR не втручається і Італія святкує кваліфікацію. Ми повинні сказати дякую арбітру та VAR, які не дали Україні пенальті на 90+3 хвилині. Крістанте не шукає Мудрика, але його вплив є. Ми отримали маленький подарунок і уникнемо плей-оф. Готуймося до червня і, сподіваємось, липня,

– пише Gazzetta dello Sport.

"Італія ризикує в компенсований час через Крістанте, який торкається лівої ноги Мудрика своєю правою ногою. Його рятує рефері Хіль Мансано. Контакт є, але він, здається, підкреслюється стрибком Мудрика. Арбітр дотримувався своєї думки", – зазначає Corriere dello Sport.

"Це була найбільш скандальна гра України та Італії. Пас від Зубкова знайшов у штрафному Мудрика. Вінгер Челсі був першим на м'ячі, Крістанте запізнився і торкнувся його. Праве коліно захисника проти лівої ноги нападника. Від контакту Мудрик ефектно впав, але арбітр, іспанець Мансано не показав 11 метрів попри протести", – йдеться у звіті іспанської Marca.

ESPN на нашому боці:

"Україна, яка ніколи не перемагала Італію, мала серйозні претензії на пенальті в компенсований час через незграбний удар Браяна Крістанте по Михайлові Мудрика. Але зрештою так нічого не було отримано", – пише Sky Sports.

Читайте також Ексарбітр ФІФА прокоментував епізод з непризначеним пенальті в матчі Україна – Італія: відео

Україні було відмовлено в пенальті лише через кілька днів після того, як голова УЄФА заявив, що буде "катастрофою", якщо Італія не пройде кваліфікацію. Господарі будуть відчувати себе важко, оскільки їм було відмовлено у пенальті дуже суперечливим способом. На кадрах видно, як італієць Крістанте збиває Мудрика в останній момент,

– не згоден із діями рефері Daily Mail.

"Мудрик впав після легкого контакту з Ачербі (насправді – Крістанте, – ред.), але VAR недовго перевіряв пенальті. Мудрик уже пролетів, коли прийняв м’яч, і лише потім пішов на контакт", – згодний із діями судді німецький Kicker.

Хіль Мансано рятує Італію, яка захищатиме титул завдяки нульовій нічиїй проти гордої України. Суперечки із рефері були безрезультатними через можливий контакт між Мудриком і Крістанте в майданчику. Мансано та VAR не побачили порушення,

– пише AS.

Відзначимо, що у України буде запасний шанс пройти на змагання. Команда Сергія Реброва потрапила у плей-офф, де у березні 2024-го має пройти проти двох опонентів для вдалого вирішення питання. Наша команда може потрапити у Шлях А до Польщі, Уельсу/Хорватії та Естонії, або у Шлях В до Ізраїлю, Боснії і Герцеговини та Фінляндії/Ісландії.