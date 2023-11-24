"Ми нічого не вкрали": тренер збірної Італії виправдовує скандальне суддівства у грі з Україною

Лучано Спаллетті не вважає момент із падінням Мудрика стовідсотковим пенальті. Коуч обурений через те, що його команді дорікають нечесним суддівством.

На тижні збірна України відіграла свій останній матч у 2023 році. Команда Сергія Реброва не змогла переграти Італію (0:0) та втратила можливість напряму потрапити на Євро-2024.

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"Синьо-жовті" були дуже близьку до омріяної перемоги, адже на 90+3 хвилині стався скандальний момент. Браян Крістанте у власному майданчику збив Михайла Мудрика, але арбітр Хесус Хіль Мансано чомусь вирішив не призначати пенальті.

Відео скандального моменту:

За це іспанця багато хто розкритикував, навіть серед італійців. Втім наставник "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті впевнений, що момент був неоднозначним. На його думку, Італія абсолютно заслужила на вихід на Євро.

Ми нічого не вкрали, а реально заслужили кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Не враховувати гру команди та використовувати цей інцидент проти нас неправильно. Матч був складним через тиск. Інцидент може бути суперечливим, але точно не таким однозначним, як багато хто хоче сказати. Я розчарований,

– заявив Спаллетті.

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Цей момент також послугував приводом для появи теорії змов. За кілька тижнів до гри президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що бажає Італії виходу на Євро, адже вона важлива для європейського футболу.

Відзначимо, що у збірної України буде другий шанс кваліфікуватись на чемпіонат Європи через плей-офф. У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє з Боснією і Герцеговиною і в разі перемоги посперечається за путівку на Євро з Ізраїлем або Ісландією.